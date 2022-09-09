В населенных пунктах Харьковской области, которые ВСУ освободили от российских военных, продолжается зачистка.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в обращении, опубликованном в Telegram.

"На деоккупированных территориях у нас впереди очень много работы. Пока еще продолжается зачистка, в освобожденные населенные пункты возвращается полиция и другие службы, возобновляется работа органов государственной власти, оказывается помощь населению", - сказал он.

Также Синегубов добавил, что в последние дни враг увеличил интенсивность ударов по Харькову и населенным пунктам области и призвал жителей быть максимально осторожными.

"Активизация (обстрелов - Ред.) оккупантов связана прежде всего с успехами ВСУ, которые сейчас освобождают территорию области", - добавил Синегубов.

Напомним, ранее мы рассказывали, что известно о ситуации в Харьковской области после взятия Балаклеи.

Также писали, что за сутки в Харьковской области от обстрелов РФ погибли четыре человека.

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