В освобожденных населенных пунктах Харьковской области продолжается зачистка - Синегубов
В населенных пунктах Харьковской области, которые ВСУ освободили от российских военных, продолжается зачистка.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в обращении, опубликованном в Telegram.
"На деоккупированных территориях у нас впереди очень много работы. Пока еще продолжается зачистка, в освобожденные населенные пункты возвращается полиция и другие службы, возобновляется работа органов государственной власти, оказывается помощь населению", - сказал он.
Также Синегубов добавил, что в последние дни враг увеличил интенсивность ударов по Харькову и населенным пунктам области и призвал жителей быть максимально осторожными.
"Активизация (обстрелов - Ред.) оккупантов связана прежде всего с успехами ВСУ, которые сейчас освобождают территорию области", - добавил Синегубов.
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