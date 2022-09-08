Украинская армия прорвала позиции 20-й мотострелковой бригады армии России под Херсоном
Российские военные Телеграм-каналы пишут о "локальном прорыве" позиций 20-й мотострелковой бригады российской армии у села Посад-Покровское в Херсонской области.
Населенный пункт расположен в 36 километрах от областного центра. ВСУ ведут наступление.
Ранее бывший глава военной миссии Франции при ООН генерал Доминик Тринкван в интервью телеканалу France 24 сказал, что ВСУ уже к октябрю могут взять Херсон.
Также появилось видео с бойцами украинской армии из Балаклеи Харьковской области.
Между тем война в Украине продолжается уже 197-й день. "Страна" следит за происходящим, сегодня, 8 сентября в обновляемом материале. Все главные новости дня мы собрали в одной ленте
Ранее мы подводили итоги 196-го дня войны. В Харьковской области украинские войска пошли на прорыв под Балаклеей. Также ВСУ наступают на Купянск, обойдя Балаклею с севера.
ВСУ продолжают освобождать населенные пункты в Херсонской области. Вчера военные 128-й бригады подняли украинский флаг в поселке Нововознесенское под Высокопольем. Продвижение на Херсонском направлении идет медленно из-за значительного преимущества армии РФ в технике. людях и артиллерии. ВСУ находятся под непрекращающимся огнем.
На Донбассе главная цель российской армии сейчас - наступление на Бахмут. Об этом сообщают в британской разведке.
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