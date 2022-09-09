Харьковские паблики 9 сентября публикуют фото украинских солдат около въезда в Купянск.

Тем временем, назначенные россиянами "власти" Купянска сообщают, что "ситуация в районе сложная", но российские войска "удерживают город и он в достаточной безопасности".

Также сегодня СМИ опубликовали фото украинского флага, поднятого в центре Шевченково, населенного пункта в 35 км от Купянска по прямой трассе.

Еще утром в американском Институте изучения войны сообщали, что село блокировано, а вчера вечером телерам-каналы публиковали фото украинского солдата на въезде в Шевченково.

Ранее в телеграм-каналах сообщалось, что часть украинских сил обошла Шевченково и вышла на подступы к Купянску.

"Страна" разбиралась, что известно о наступлении ВСУ в Харьковской области взятия Балаклеи.

Война в Украине продолжается уже 198-й день. "Страна" следит за происходящим 9 сентября в обновляемом материале. В нем мы собрали все главные новости дня.

Ранее мы подводили итоги 197-го дня войны. Главные новости вчера приходили из Харьковской области, где идет контрнаступление ВСУ. Генштаб Украины официально заявил, что на Харьковском направлении ВСУ освободили более 20 населенных пунктов. Украинские войска вошли в Балаклею. Также бои идут на подступах к Купянску.

На Донбассе сообщают об уличных боях в Соледаре близ Бахмута, а также о боях на подступах к самому Бахмуту. Город подвергается мощным обстрелам.

В Херсонской области после пары дней относительного затишья вновь начались серьезные бои.

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