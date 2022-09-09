В официальном телеграм-канале главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного появилась подборка видео, как ВСУ освобождают населенные пункты.

На последнем кадре подборке - видео из центра Балаклеи, которое мы уже публиковали.

"Более 1000 квадратных километров освобождено от оккупанта в последние несколько дней", - говорится в описании видео, на котором украинских военных радостно встречают жители освобожденных городов и машут флагами Украины.

Напомним, что после нескольких дней "информационной тишины" вчера президент Владимир Зеленский опубликовал видео с украинскими военными, поднявшими флаг над зданием администрации Балаклеи.

"Страна" разбиралась, что известно о наступлении ВСУ в Харьковской области после взятия Балаклеи.

Война в Украине продолжается уже 198-й день. "Страна" следит за происходящим 9 сентября в обновляемом материале. В нем мы собрали все главные новости дня.

Ранее мы подводили итоги 197-го дня войны. Главные новости вчера приходили из Харьковской области, где идет контрнаступление ВСУ. Генштаб Украины официально заявил, что на Харьковском направлении ВСУ освободили более 20 населенных пунктов. Украинские войска вошли в Балаклею. Также бои идут на подступах к Купянску.

На Донбассе сообщают об уличных боях в Соледаре близ Бахмута, а также о боях на подступах к самому Бахмуту. Город подвергается мощным обстрелам.

В Херсонской области после пары дней относительного затишья вновь начались серьезные бои.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Оперативный анализ и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".