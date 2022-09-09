В сети публикуют видео, как в Балаклее местные жители встречают ВСУ после освобождения
Жители Балаклеи, которую ВСУ освободили от оккупации РФ, встретили украинских защитников аплодисментами.
Соответствующее видео публикуют в сети.
На кадрах видно передвижение бойцов по улице. Местные жители встречают их у дороги, приветствуют и аплодируют.
Напомним, Зеленский опубликовал видео с украинскими военными, поднявшими флаг над зданием администрации Балаклеи.
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