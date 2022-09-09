Жители Балаклеи, которую ВСУ освободили от оккупации РФ, встретили украинских защитников аплодисментами.

Соответствующее видео публикуют в сети.

На кадрах видно передвижение бойцов по улице. Местные жители встречают их у дороги, приветствуют и аплодируют.

Напомним, Зеленский опубликовал видео с украинскими военными, поднявшими флаг над зданием администрации Балаклеи.

Ранее в отдельном материале мы рассказывали, что известно о ситуации после взятия Балаклеи.

Война в Украине продолжается уже 198-й день. "Страна" следит за происходящим 9 сентября в обновляемом материале. В нем мы собрали все главные новости дня.

Ранее мы подводили итоги 197-го дня войны. Главные новости вчера приходили из Харьковской области, где идет контрнаступление ВСУ.

На Донбассе сообщают об уличных боях в Соледаре близ Бахмута, а также о боях на подступах к самому Бахмуту. Город подвергается мощным обстрелам.

В Херсонской области после пары дней относительного затишья вновь начались серьезные бои.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Оперативный анализ и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".