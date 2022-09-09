Почти 52 тысячи убитых. Генштаб ВСУ озвучил потери армии РФ на 9 сентября
По состоянию на утро пятницы, 9 сентября, с 24 февраля армия РФ потеряла уже около 51 900 (+650 человек за сутки) военных убитыми.
Об этом говорится в сводке по потерям противника от Генштаба ВСУ в Facebook.
С 24 февраля по 9 сентября ориентировочно РФ потеряла:
- танков - 2122 (+10) единиц;
- боевых бронированных машин - 4575 (+18) ед;
- артиллерийских систем - 1194 (+15) ед;
- РСЗО - 1237 (+11) ед;
- средства ПВО - 159 (+0) ед;
- самолетов - 239 (+0) ед;
- вертолетов - 211 (+1) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 888 (+4);
- крылатых ракет - 214 (+0);
- корабли/катера - 15 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 3399 (+55) ед;
- специальной техники - 114 (+4).
Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях.
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