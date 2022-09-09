По состоянию на утро пятницы, 9 сентября, с 24 февраля армия РФ потеряла уже около 51 900 (+650 человек за сутки) военных убитыми.

Об этом говорится в сводке по потерям противника от Генштаба ВСУ в Facebook.

С 24 февраля по 9 сентября ориентировочно РФ потеряла:

танков - 2122 (+10) единиц;

боевых бронированных машин - 4575 (+18) ед;

артиллерийских систем - 1194 (+15) ед;

РСЗО - 1237 (+11) ед;

средства ПВО - 159 (+0) ед;

самолетов - 239 (+0) ед;

вертолетов - 211 (+1) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 888 (+4);

крылатых ракет - 214 (+0);

корабли/катера - 15 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 3399 (+55) ед;

специальной техники - ​​114 (+4).

Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях.

Война в Украине продолжается уже 198-й день. "Страна" следит за происходящим 9 сентября в обновляемом материале. В нем мы собрали все главные новости дня.

Ранее мы подводили итоги 197-го дня войны. Главные новости вчера приходили из Харьковской области, где идет контрнаступление ВСУ. Генштаб Украины официально заявил, что на Харьковском направлении ВСУ освободили более 20 населенных пунктов. Украинские войска вошли в Балаклею. Также бои идут на подступах к Купянску.

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