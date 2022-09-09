Советник главы Офиса президента Алексей Арестович намекнул, что ВСУ могут открыть "третий фронт" - нанести удар по российской армии где-то еще, кроме Херсонской и Харьковской областей.

Об этом он сказал в эфире "Фейгин Live".

"Лучше двух направлений для контратак может быть только открытие третьего", - заявил советник Офиса президента.

"Хватит ли ресурсов у нас - посмотрим", - добавил он.

Напомним, что по данным Генштаба ВСУ, украинские военные за три дня продвинулись на 50 километров в Харьковской области, освободив несколько населенных пунктов.

Война в Украине продолжается уже 198-й день. "Страна" следит за происходящим 9 сентября в обновляемом материале. В нем мы собрали все главные новости дня.

Ранее мы подводили итоги 197-го дня войны. Главные новости вчера приходили из Харьковской области, где идет контрнаступление ВСУ. Генштаб Украины официально заявил, что на Харьковском направлении ВСУ освободили более 20 населенных пунктов. Украинские войска вошли в Балаклею. Также бои идут на подступах к Купянску.

На Донбассе сообщают об уличных боях в Соледаре близ Бахмута, а также о боях на подступах к самому Бахмуту. Город подвергается мощным обстрелам.

В Херсонской области после пары дней относительного затишья вновь начались серьезные бои.

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