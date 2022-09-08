Появились фотографии пребывания государственного секретаря США Энтони Блинкена в Ирпене Киевской области.

Снимки опубликовал глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в своем Телеграм-канале.

Как писала "Страна", госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с визитом в Киев 8 сентября. Причем накануне этого о поездке нигде не сообщалось.

Днем Блинкен встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и проинформировал его о последней помощи США в сфере безопасности. Дипломат на встрече с Зеленским отметил, что "президент Байден ясно дал понять, что мы будем поддерживать народ Украины столько, сколько потребуется". Блинкен также объявил, что администрация проинформировала Конгресс США о своем "намерении выделить еще 2,2 миллиарда долларов в качестве долгосрочных инвестиций в рамках иностранного военного финансирования для укрепления безопасности Украины и 18 ее соседей".

Кроме того, в Киеве американский высокопоставленный чиновник посетил "Охматдет" и встретился там с псом-сапером Патроном. Блинкен пообщался с детьми, которые пострадали в результате боевых действий в Украине.