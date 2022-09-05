В Ирпене под Киевом неадекватный мужчина кричал "Россия, забери меня", требовал у прохожих "вернуть золото" и называл окружающих "армянами".

Видео инцидента появилось в Telegram-каналах.

На вопросы мужчина отвечал невнятно, говорил, что золото находится под машиной, в руках у него при этом были ножницы.

Как ситуация разрешилась - неизвестно.

Ранее мы публиковали статью The Economist о том, что число нуждающихся в психиатрической помощи украинцев растет. Издание приводило истории расстройства психики у украинцев в условиях военного времени и, в частности, написало рассказ о киевском модельере, который подошел к украинскому блокпосту и выкрикнул "Путин - мой президент".

Также "Страна" рассказывала, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал президента РФ Владимира Путина сумасшедшим и заявил, что Украина должна провести для россиян сеанс экзорцизма.

Война в Украине продолжается уже 194-й день. "Страна" следит за происходящим 5 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 193-го дня войны. Судя по информации из разных источников - украинская армия продвинулась в районе Высокополья на севере Херсонской области. Также нацгвардейцы записали видео из села Озерное Донецкой области, заявив о его освобождении.

Тем временем в Миноборны сообщили, что с 1 октября военнообязанным украинкам, которые станут на воинский учет, будет запрещен выезд за пределы страны. Для них будут действовать те же ограничения, что и для военнообязанных мужчин.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Оперативный анализ и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".