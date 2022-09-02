Власти Ирпеня требуют от объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) обеспечить дома металлическими печками и дровами.

Исполнительный комитет городского совета Ирпеня обратился к главам правлений ОСМД и управляющим компаниям с просьбой обеспечить жителей их домов буржуйками и дровами. Как указывается в официальном письме - для обогрева людей и приготовления пищи на зимний период в случае отключения электричества и газоснабжения.

Напомним, вопрос аналогового отопления печами и дровами стоит крайне остро для украинцев этой зимой. Во Львове укрытия оборудуют буржуйками на случай чрезвычайной ситуации с отоплением.

Ранее мы писали, что мэр Львова Андрей Садовой призвал жителей Львова готовиться к тяжелой зиме. Мэр записал 5-минутное видео, в котором призвал горожан готовиться к трудной зиме и рассказал, чего ждать городу при наступлении холодов.

Кроме того, военный губернатор Харьковской области призвал жителей региона уже сейчас задуматься об альтернативных источниках отопления из-за ударов России по ТЭЦ.

Также "Страна" рассказывала, как украинцы готовятся к суперсложной зиме и чем реально можно будет согреться.