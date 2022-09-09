Директор ЦРУ Уильям Бернс считает "провалом" российскую военную кампанию в Украине.

Об этом пишет The New York Times.

Говоря о контрнаступлении на юге и вокруг Харьков, Бернс заявил, что президент России Путин "сильно недооценил мужество и боеспособность Украины".

Хотя последняя глава войны еще не написана, Бернс сказал, что "трудно рассматривать послужной список Путина на войне как что-то иное, кроме провала".

Он объясняет это тем, что российский президент "был окружен советниками, которые не желали бросить ему вызов, и что российский лидер ошибочно полагал, что чем дольше будет продолжаться конфликт, решимость Европы поколеблется, а внимание Америки будет рассеяно".

"Сейчас Путин делает ставку на то, что он будет жестче, чем украинцы, европейцы и американцы. Я считаю, и мои коллеги из ЦРУ считают, что Путин настолько же ошибается в отношении этой ставки, насколько он был глубоко неправ в своих предположениях, сделанных еще в феврале прошлого года", - заявил глава разведки, выступая на конференции Billington CyberSecurity в Вашингтоне.

По словам Бернса, это имело "глубокие последствия".

"Выявлена не только слабость российских вооруженных сил, но и будет нанесен долгосрочный ущерб российской экономике и поколениям россиян", - считает он.

Война в Украине продолжается уже 198-й день. "Страна" следит за происходящим 9 сентября в обновляемом материале. В нем мы собрали все главные новости дня.

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