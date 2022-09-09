В сети появилось фото разрушенного моста через реку Оскол, которая делит Купянск на две части - западную и восточную.

По одним данным его разрушили ударами ВСУ, по другим - взорвали сами россияне, отходя в восточную часть города.

Сегодня появилось фото украинских солдат на въезде в Купянск Харьковской области.

Американский Институт изучения войны считает, что ВСУ могут освободить Купянск в течение следующих 72 часов.

При этом у Зеленского Купянск назвали городом, освобождение которого сыграет ключевую роль для наступления ВСУ под Харьковом.

"Страна" рассказывала, что известно о продвижении ВСУ в Харьковской области на данный момент. Оккупированный Изюм оказался фактически отрезанным с севера.

Война в Украине продолжается уже 198-й день. "Страна" следит за происходящим 9 сентября в обновляемом материале. В нем мы собрали все главные новости дня.

Ранее мы подводили итоги 197-го дня войны. Главные новости вчера приходили из Харьковской области, где идет контрнаступление ВСУ. Генштаб Украины официально заявил, что на Харьковском направлении ВСУ освободили более 20 населенных пунктов. Украинские войска вошли в Балаклею. Также бои идут на подступах к Купянску.

На Донбассе сообщают об уличных боях в Соледаре близ Бахмута, а также о боях на подступах к самому Бахмуту. Город подвергается мощным обстрелам.

В Херсонской области после пары дней относительного затишья вновь начались серьезные бои.

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