Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов опубликовал фото последствий сегодняшнего обстрела центральной части Харькова.

По его предварительной информации, обстрел велся из РСЗО "Ураган".

Ранены 14 человек, в том числе трое детей 3, 11 и 15 лет. Дети госпитализированы в медицинское учреждение. Их состояние медики оценивают как среднее, угрозы жизни нет.

Еще у четырех взрослых легкие ранения, они получили медицинскую помощь на месте без госпитализации. Состояние остальных пострадавших – среднее.

Синегубов связывает обстрел города с продвижением ВСУ в области.

Также народный депутат Артем Дмитрук опубликовал видео панорамы Харькова после обстрела города из РСЗО.

Напомним, что в результате обстрела Харькова пострадали школа, детсад и дом творчества, а также жилые дома.

А ночью РФ обстреляла в Харькове всысшее учебное заведение.

Война в Украине продолжается уже 198-й день. "Страна" следит за происходящим 9 сентября в обновляемом материале. В нем мы собрали все главные новости дня.

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