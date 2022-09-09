В Донецке 9 сентября был обстрелян парк кованных фигур в центре города, ранена женщина, заявляют местные "власти".

Телеграм-каналы публикуют фото из парка, а также видео окрестностей после обстрела. На ролике также заметно, что на земле лежат пострадавшие в результате обстрела.

Напомним, за позапрошлые сутки в Донецкой области от обстрелов РФ погибли семь человек. Больше всего в Славянске.

Всего Генштаб ВСУ зафиксировал более 50 тысяч погибших российских военных в Украине.

Тем временем война в Украине продолжается уже 198-й день. "Страна" следит за происходящим 9 сентября в обновляемом материале. В нем мы собрали все главные новости дня.

Ранее мы подводили итоги 197-го дня войны. Главные новости вчера приходили из Харьковской области, где идет контрнаступление ВСУ. Генштаб Украины официально заявил, что на Харьковском направлении ВСУ освободили более 20 населенных пунктов. Украинские войска вошли в Балаклею. Также бои идут на подступах к Купянску.

На Донбассе сообщают об уличных боях в Соледаре близ Бахмута, а также о боях на подступах к самому Бахмуту. Город подвергается мощным обстрелам.

В Херсонской области после пары дней относительного затишья вновь начались серьезные бои.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

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