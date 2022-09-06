По состоянию на 6 сентября потери личного состава армии РФ с начала вторжения в Украину составили 50 150 человек. За прошедшие сутки были убиты около 350 российских военных.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в новой сводке.

Также в Генштабе приводят данные о потерях в военной технике оккупанта в войне против Украины. С 24 февраля по 6 сентября ориентировочно РФ потеряла:

танков - 2077 единиц (+9);

боевых бронированных машин - 4483 (+25) ед;

артиллерийских систем - 1179 (+22) ед;

РСЗО - 296 (+2) ед;

средства ПВО - 156 (+0) ед;

самолетов - 236 (+0) ед;

вертолетов - 207 (+0) ед;

вертолетов - 207 (+0) ед; БПЛА оперативно-тактического уровня - 750 (+6);

крылатых ракет - 209 (+4);

корабли/катера - 15 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 3305 (+19) ед;

специальной техники - ​​109 (+2).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Напомним, что министр обороны Великобритании вчера назвал более скромную цифру - 25 тысяч.

Война в Украине продолжается уже 194-й день. "Страна" следит за происходящим 5 сентября в обновляемом материале.

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