Российские войска ночью 9 сентября снова обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Обстрел велся из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил губернатор региона Валентин Резниченко в своем Телеграм-канале.

По его данным, люди не пострадали. Однако под удар попали дачные дома и хозяйственные постройки.

Напомним, вчера в Никополе пострадали 11 частных домов и хозяйственные постройки возле них, несколько панелей солнечной электростанции и местная гимназия.

Война в Украине продолжается уже 198-й день. "Страна" следит за происходящим 9 сентября в обновляемом материале. В нем мы собрали все главные новости дня.

Ранее мы подводили итоги 197-го дня войны. Главные новости вчера приходили из Харьковской области, где идет контрнаступление ВСУ. Генштаб Украины официально заявил, что на Харьковском направлении ВСУ освободили более 20 населенных пунктов. Украинские войска вошли в Балаклею. Также бои идут на подступах к Купянску.

На Донбассе сообщают об уличных боях в Соледаре близ Бахмута, а также о боях на подступах к самому Бахмуту. Город подвергается мощным обстрелам.

В Херсонской области после пары дней относительного затишья вновь начались серьезные бои.

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