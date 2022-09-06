Ночью под обстрел РФ снова попал Никополь и Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщает глава ОВА Валентин Резниченко.

Российские оккупационные войска трижды накрыли район "Градами".

В Никополе нанесли удар по жилым кварталам. В результате были ранены два человека - мужчина и женщина. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

После обстрела в городе повреждены 20 многоэтажных и 11 частных домов. Один дом разрушен. Вражеские снаряды попали по детскому саду, двум лицеям, центру технического творчества и спортивному клубу. В городе повреждены несколько газопроводов и автомобилей.

Задело и несколько линий электропередач. Без света более 2000 семей. Аварийные бригады уже работают.

В Марганецкой общине прошло без пострадавших и разрушений.

Война в Украине продолжается уже 195-й день. "Страна" следит за происходящим 6 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 194-го дня войны. По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки были отбиты атаки РФ под Бахмутом, отражены наступления под Авдеевкой.

Несмотря на интенсивные бои на юге, основными усилиями России в Украине почти наверняка остается собственное наступление на Донбассе. По крайней мере этом пишет британская разведка.

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