Никополь ночью трижды накрыли из "Градов"
Ночью под обстрел РФ снова попал Никополь и Никопольский район Днепропетровской области.
Об этом сообщает глава ОВА Валентин Резниченко.
Российские оккупационные войска трижды накрыли район "Градами".
В Никополе нанесли удар по жилым кварталам. В результате были ранены два человека - мужчина и женщина. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.
После обстрела в городе повреждены 20 многоэтажных и 11 частных домов. Один дом разрушен. Вражеские снаряды попали по детскому саду, двум лицеям, центру технического творчества и спортивному клубу. В городе повреждены несколько газопроводов и автомобилей.
Задело и несколько линий электропередач. Без света более 2000 семей. Аварийные бригады уже работают.
В Марганецкой общине прошло без пострадавших и разрушений.
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