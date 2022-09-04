Днепропетровская область ночью 4 сентября вновь попала под обстрел. Враг трижды ударил по Никопольскому району из "Градов" и тяжелой артиллерии. Обошлось без погибших и раненых. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Телеграм.

В Никополе произошел пожар. Огонь уже погасили. В городе повреждены 5 жилых домов и несколько хозяйственных построек. Выведена из строя линия электропередач.

В Марганецкой громаде поврежден частный дом, склады и проходная местного завода.

В других районах области ночь была без обстрелов.

Как писала "Страна", ВСУ сбили все ракеты, которые россияне выпустили 3 сентября по Днепру.

Также "Страна" писала, что жительница Днепропетровщины получала координаты ВСУ от мужа-военного и тайно передавала их спецслужбам РФ.

Напомним, война в Украине продолжается уже 193-й день. "Страна" следит за происходящим 4 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 192-го дня войны. На Донбассе противник за минувшие сутки атаковал по ряду направлений в Донецкой области: Бахмутское, Соледар, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка, Времьевка. Все эти штурмы отбиты. В Запорожской области снова растет напряжение в Энергодаре. В Херсонской области отбито наступление противника на Высокополье и Потемкино.

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