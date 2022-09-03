Вооруженные силы Украины сбили все пять российских ракет, которые российские оккупанты направили на Днепр.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в своем Телеграм-канале.

Падение обломков повлекло несколько пожаров. По словам Резниченко, пламя пожарные погасили, никто не пострадал.

"Россияне атаковали область крылатыми ракетами, "Градами" и тяжелой артиллерией. В Днепровском районе наши военные сбили все пять российских ракет, которые враг направил на Днепр. Падение обломков повлекло несколько пожаров. Пламя пожарные потушили. Никто не пострадал", - написал Резниченко.

Он также сообщил, что по Никопольскому району нанесли удары российские "Грады" и тяжелая артиллерия. Обошлось без погибших, раненых и без разрушений.

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