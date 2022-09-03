ВСУ сбили все ракеты, которые россияне выпустили сегодня по Днепру
Вооруженные силы Украины сбили все пять российских ракет, которые российские оккупанты направили на Днепр.
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в своем Телеграм-канале.
Падение обломков повлекло несколько пожаров. По словам Резниченко, пламя пожарные погасили, никто не пострадал.
"Россияне атаковали область крылатыми ракетами, "Градами" и тяжелой артиллерией. В Днепровском районе наши военные сбили все пять российских ракет, которые враг направил на Днепр. Падение обломков повлекло несколько пожаров. Пламя пожарные потушили. Никто не пострадал", - написал Резниченко.
Он также сообщил, что по Никопольскому району нанесли удары российские "Грады" и тяжелая артиллерия. Обошлось без погибших, раненых и без разрушений.
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