Жительница Днепропетровской области передавала РФ данные о расположении военных объектов и техники ВСУ по линии фронта вблизи Донецкой и Запорожской областей с мая. Получала она координаты от мужа-военного.

Об этом сообщили в СБУ.

Этими действиями женщина занималась в тайне от мужа.

"Злоумышленница использовала своего мужа "в темную": расспрашивала данные о расположении его воинской части и других группировок ВСУ на передовых позициях. Полученную информацию она передавала через мессенджеры в военную разведку России, где она использовалась для артиллерийских и авиаударов", - говорится в сообщении.

Она была задержана после очередной передачи данных врагу.

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