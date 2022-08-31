СБУ разоблачила масштабную коррупционную схему в ГСЧС по выдаче разрешительных документов.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в телеграм-канале.

Руководство ГСЧС в ряде областей требовало от руководителей больших торговых центров и компаний взятки за выдачу документации для предпринимательской деятельности.

За взятку чиновники ГСЧС не проверяли пожарную безопасность на объектах. В итоге, во время российских обстрелов помещения были опасны для людей, сообщают в СБУ.

Прибыль группировки составляла более десяти миллионов гривен в месяц.

Следователи СБУ сообщили о подозрении первым шести лицам преступной группы по двум статьям: принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом и предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила днепровских налоговиков, которые хотели украсть из госбюджета сотни миллионов.

Также писали, что в Украине разоблачили схему торговли амуницией для ВСУ, которую ввозили из ЕС под видом гуманитарки.