СБУ заявила, что группировка в месяц "зарабатывала" более десяти миллионов гривен. Фото: СБУ

СБУ разоблачила масштабную коррупционную схему в ГСЧС по выдаче разрешительных документов.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в телеграм-канале.

Руководство ГСЧС в ряде областей требовало от руководителей больших торговых центров и компаний взятки за выдачу документации для предпринимательской деятельности.

За взятку чиновники ГСЧС не проверяли пожарную безопасность на объектах. В итоге, во время российских обстрелов помещения были опасны для людей, сообщают в СБУ.

Прибыль группировки составляла более десяти миллионов гривен в месяц.

Следователи СБУ сообщили о подозрении первым шести лицам преступной группы по двум статьям: принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом и предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

 СБУ ликвидировала спасателей по выдаче разрешительных документов

СБУ ликвидировала спасателей по выдаче разрешительных документов

СБУ ликвидировала спасателей по выдаче разрешительных документов

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила днепровских налоговиков, которые хотели украсть из госбюджета сотни миллионов.

Также писали, что в Украине разоблачили схему торговли амуницией для ВСУ, которую ввозили из ЕС под видом гуманитарки.

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