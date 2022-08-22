Налоговики из Днепропетровской области пытались украсть более 240 миллионов гривен из госбюджета.

Об этом сообщает Днепропетровское управление Службы безопасности Украины на своей странице в Facebook.

СБУ пишет, что киберспециалисты ведомства разоблачили злоумышленников, которые из-за вмешательства в электронные системы ГНС хотели вывести из бюджета Украины более 240 млн грн.

Установлено, что к организации противоправной деятельности причастны несколько действующих должностных лиц главного управления ГНС в Днепропетровской области.

По данным следствия, они наладили преступный механизм незаконного присвоения активов украинских компаний и последующую их передачу на подконтрольные фирмы в виде регистрационного лимита НДС.

Для реализации сделки ее организаторы на основании поддельных документов получали электронные подписи руководителей предприятий из неподконтрольных районов ряда областей, с помощью которых осуществляли несанкционированное вмешательство в электронные системы ГНС.

Ранее мы писали, что СБУ задержала с поличным бывшего налоговика, который продавал украинские паспорта российским шпионам.

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