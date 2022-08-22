СБУ разоблачила днепровских налоговиков, которые хотели украсть из госбюджета сотни миллионов
Налоговики из Днепропетровской области пытались украсть более 240 миллионов гривен из госбюджета.
Об этом сообщает Днепропетровское управление Службы безопасности Украины на своей странице в Facebook.
СБУ пишет, что киберспециалисты ведомства разоблачили злоумышленников, которые из-за вмешательства в электронные системы ГНС хотели вывести из бюджета Украины более 240 млн грн.
Установлено, что к организации противоправной деятельности причастны несколько действующих должностных лиц главного управления ГНС в Днепропетровской области.
По данным следствия, они наладили преступный механизм незаконного присвоения активов украинских компаний и последующую их передачу на подконтрольные фирмы в виде регистрационного лимита НДС.
Для реализации сделки ее организаторы на основании поддельных документов получали электронные подписи руководителей предприятий из неподконтрольных районов ряда областей, с помощью которых осуществляли несанкционированное вмешательство в электронные системы ГНС.
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