Загримированный мошенник, которого разоблачили при попытке снять 23 млн гривен в одном из банков Киева, получил подозрение в еще одном эпизоде ​​незаконного снятия 1,7 млн ​​гривен с банковского счета, хозяин которого выехал из Украины.

Об этом пишет в Telegram Киевская городская прокуратура.

"При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении мошеннику, который пользуясь военным положением, завладел денежными средствами лица, вынужденно покинувшего территорию Украины (ч.1, 2 ст. 190 УК Украины). Следствием установлено, что злоумышленнику стало известно о том, что на банковском счету мужчины, вынужденно выехавшего с территории Украины в связи с российской военной агрессией, находятся значительные средства. Мошенник решил завладеть средствами потерпевшего, выдав себя за него. Подделав документы на его имя и загримировавшись, злоумышленник вводил в заблуждение работников банка и беспрепятственно снимал средства с банковского счета потерпевшего. В начале августа злоумышленника разоблачили при попытке незаконно снять 23 млн гривен в одном из банков столицы. Однако в дальнейшем следствие установило, что ранее мошенник сумел снять аналогичным способом еще почти 1,7 млн ​​гривен со счета пострадавшего в другом районе столицы", - говорится в сообщении.

В настоящее время злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением размера залога в сумме более 740 тысяч гривен. Правоохранители проверяют причастность подозреваемого к другим эпизодам и устанавливают его возможных подельников.

За совершенные преступления злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.

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