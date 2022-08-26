В Измаиле Одесской области СБУ задержала тиктокера по подозрению в оправдывании агрессии России и разжигании межнациональной розни.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СБУ.

По данным следствия, в "Тиктоке" и запрещенной в Украине соцсети парень рассказывал об "освободительном" вторжении РФ и "публиковал дискриминационные сообщения, направленные на разжигание межнациональной розни и унижение достоинства украинской нации и ее исторического прошлого".

За это блогеру инкриминируют две статьи УК Украины:

нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам,

оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников.

Напомним, что недавно в том же Измаиле СБУ задержала двух медиков, которые отрицали российскую агрессию на видео.

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