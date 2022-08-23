СБУ задержала жителей Измаила за видео, в котором они "отрицали российскую агрессию". Об этом сообщает управление спецслужбы в Одесской области на своей странице в Facebook.

Сообщается, что два медика "изготовили и распространили в социальной сети видеоматериал, публично оправдывающий и отрицавший вооруженную агрессию".

Сотрудники СБУ провели санкционированные обыски по местам фактического проживания и работы фигурантов дела. По их результатам изъяли компьютерную технику и мобильные терминалы.

В настоящее время данным лицам готовится уведомление о подозрении в распространении материалов, в которых содержится отрицание, оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины (ст.436-2 Уголовного кодекса Украины).

Как писала "Страна", вице-премьер - глава Минреинтеграции Украины Ирина Верещук в комментарии "Стране" раскритиковала доклад Amnesty International, в котором ВСУ обвиняют в размещении военных баз на гражданских объектах и пусках ракет вблизи жилых массивов. По ее словам, отчет выглядит как оправдание российской агрессии в Украине.

Ранее "Стрна" приводила крайне негативную реакцию на доклад Офиса президента.

Также документ раскритиковал глава МИД Дмитрий Кулеба.