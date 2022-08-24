Служба безопасности Украины заявляет, что в Житомирской, Киевской и Полтавской областях должны были пройти "постановочные акции" с участием родственников военнослужащих.

Об этом сообщает СБУ на своем официальном Telegram-канале.

"Служба безопасности Украины предотвратила планы ФСБ по использованию родственников украинских военных для обострения общественно-политической ситуации в Киевской, Житомирской и Полтавской областях накануне Дня Независимости Украины", - пишет служба в публикации.

По словам представителей Службы безопасности, в соответствии с замыслом вражеских спецслужб, "митингующие" должны были активно критиковать и осуждать военное командование Украины, а организаторы планировали снять это на видео.

Сообщается, что они должны были таким образом создать контент для россиян, который бы те распространили через интернет и СМИ. Известно также, что организаторами являлись бывшие участники организации "Журналисты Стремоусова" (Кирилл Стремоусов - назначенный РФ "замглавы Херсонской ВГА" - прим.).

"По материалам СБУ ему(Кириллу Стремоусову - прим.) еще в начале полномасштабного вторжения были предъявлены подозрения в обвинении в госизмене", - пишется в публикации.

Напомним, в свою очередь РФ с начала полномасштабного вторжения делает частые заявления в адрес Украины с обвинениями в инсценировках "постановках" различного типа. К примеру, в мае пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал убийства в Буче "кровожадной инсценировкой" и заявил, что украинцев "оболванивали". Министерство обороны России также опровергает обвинения в массовых убийствах людей в Буче и заявляет, что опубликованные фотографии и видеоматериалы якобы являются "провокацией" и "постановкой".

Война в Украине продолжается уже полгода. "Страна" следит за главными новостями в День независимости в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 181-го дня войны. В РФ заявили о наступлении своих войск на юге Украины в сторону Николаева, однако Украина этого не подтверждала. Мощному обстрелу вчера подвергся центр Донецка, сообщалось о попадании по зданию "администрации" Пушилина. Резко усилились тревожные сигналы о возможных угрозах в День Независимости. Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину в связи с повышенной угрозой ракетных ударов.

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