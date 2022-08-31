Россияне повредили жилые дома в Никополе. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Российские войска в ночь на 31 августа обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Телеграм-канале.

По его словам, враг стрелял по этому району четыре раза. Дважды ударили по самому Никополю. 57-летняя женщина получила ранения. Она находится в больнице. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести.

Вражеские снаряды повредили в городе 12 многоэтажек, магазины и аптеки, колледж, детско-юношескую спортивную школу и культурно-спортивный комплекс.

В Мировской громаде также были обстрелы, никто без пострадал.

Обстрел Днепропетровской области 31 августа.

Обстрел Днепропетровской области 31 августа.

Обстрел Днепропетровской области 31 августа.

Обстрел Днепропетровской области 31 августа.

Напомним, Днепропетровская область каждый день подвергается обстрелам. Вчера под удар попали автовокзал и библиотека. Пострадала женщина.

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