Российские войска в ночь на 31 августа обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Телеграм-канале.

По его словам, враг стрелял по этому району четыре раза. Дважды ударили по самому Никополю. 57-летняя женщина получила ранения. Она находится в больнице. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести.

Вражеские снаряды повредили в городе 12 многоэтажек, магазины и аптеки, колледж, детско-юношескую спортивную школу и культурно-спортивный комплекс.

В Мировской громаде также были обстрелы, никто без пострадал.

Напомним, Днепропетровская область каждый день подвергается обстрелам. Вчера под удар попали автовокзал и библиотека. Пострадала женщина.

Война в Украине продолжается уже 189-й день. "Страна" следит за происходящим 31 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 188-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что третий армейский корпус РФ перебрасывают под Харьков и Запорожье. То есть, видимо, наступательные действия Россия намерена усиливать именно там. Западные СМИ написали, что РФ уже получила иранские беспилотники для войны в Украине. Что касается наступления ВСУ на юге, официальные лица не комментировали ход боев, сообщалось лишь, что они продолжаются. Глава ОП Ермак заявил о "новом этапе войны" и призвал Запад предпринять новые шаги по укреплению безопасности Украины.

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