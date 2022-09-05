Ночью 5 сентября под российским огнем в очередной раз оказался Никопольский район Днепропетровской области. Его дважды обстреляли из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

В Никополе повреждены до десяти частных домов и многоэтажка. Обстрелом повреждены 9 зданий города, в том числе гимназия, детско-юношеская спортивная школа, магазин и кафе. Оборвало и несколько линий электропередач, но их уже починили.

Люди не пострадали.

В других районах области ночь была с сиренами, но обошлась без атак.

Война в Украине продолжается уже 194-й день. "Страна" следит за происходящим 5 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 193-го дня войны. Судя по информации из разных источников - украинская армия продвинулась в районе Высокополья на севере Херсонской области. Также нацгвардейцы записали видео из села Озерное Донецкой области, заявив о его освобождении.

Тем временем в Миноборны сообщили, что с 1 октября военнообязанным украинкам, которые станут на воинский учет, будет запрещен выезд за пределы страны. Для них будут действовать те же ограничения, что и для военнообязанных мужчин.

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