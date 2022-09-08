За ночь 8 сентября войска РФ четыре раза из "Градов" и тяжелой артиллерии обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Под удар попала также Марганецкая громада.

Об этом сообщил губернатор области Валентин Резниченко.

Марганецкую громаду обстреляли три раза. Там поврежденное предприятие. На месте работают специалисты.

В Никополе пострадали 11 частных домов и хозяйственные постройки возле них, несколько панелей солнечной электростанции, местная гимназия. В городе оборванная линия электропередач. Электрики уже на месте.

Напомним, вчера российская армия из "Градов", артиллерии и минометов обстреляла Никополь.

Война в Украине продолжается уже 197-й день. "Страна" следит за происходящим, сегодня, 8 сентября в обновляемом материале. Все главные новости дня мы собрали в одной ленте

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