Россияне снова нанесли удар по Никопольскому району Днепропетровской области. Обстрел велся из "Градов", минометов и тяжелой артиллерии. Попадание пришлось по Никополю и Марганецкой громаде.

Об этом сообщил губернатор области Валентин Резниченко.

К счастью, никто не пострадал. Масштабы разрушений выясняются.

На нефтебазе в Кривом Роге, по которой россияне ударили вчера, спасатели ликвидировали пожар. Тушили его более 16 часов.

Напомним, Днепропетровская область каждый день подвергается обстрелам. Вчера, кроме нефтебазы, враг нанес удар по Марганцу. Обломки еще одной сбитой российской ракеты были обнаружены вблизи Ингулецкого ГОКа.

Война в Украине продолжается уже 196-й день. "Страна" следит за происходящим 7 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 195-го дня войны. В Донецкой области вчера были отбиты пробы наступления русских войск на Бахмутском и Авдеевском направлении. В Харьковской области по неофициальным данным началось наступления ВСУ на огород Балаклея.

В Запорожской области были новые обстрелы Энергодара, из-за которых огород несколько часов сидел без света и воды. Инспекторы говорят о повреждении хранилища отработанного и свежего ядерного топлива. В Херсонской области кроме Высокополья ВСУ также взяли соседнее село Ольгино.

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