Офис генпрокурора публикует фото последствий обстрела нефтебазы в Кривом Роге 6 сентября. Начато уголовное расследование в рамках уголовного дела по факту нарушения законов и обычаев войны.

Также спасатели публикуют видео ликвидации пожара на нефтебазе, куда сегодня был прилет.

Напомним, военные РФ утром ударили по нефтебазе в Кривом Роге, над городом поднимались клубы дыма.

30 августа в Кривом Роге тоже слышали взрывы, которые прокомментировал глава военной администрации города Александр Вилкул. "Все панические сообщения в сетях о пожарах, скопления машин скорой помощи не соответствуют действительности", – добавил он.

Тем временем война в Украине продолжается уже 195-й день. "Страна" следит за происходящим 6 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 194-го дня войны. По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки были отбиты атаки РФ под Бахмутом, отражены наступления под Авдеевкой.

Несмотря на интенсивные бои на юге, основными усилиями России в Украине почти наверняка остается собственное наступление на Донбассе. По крайней мере об этом пишет британская разведка.

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