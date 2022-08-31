В среду, 31 августа, в Красногвардейском, который расположен южнее Джанкоя в Крыму, вспыхнул мощный пожар.

Об этом сообщают спикер одесской ОВА Сергей Братчук и местные паблики.

По словам Братчука, в Красногвардейском пылает российская нефтебаза. Местные паблики пишут, что там горит строительный супермаркет "Мегастрой".

Напомним, ранее Зеленский призвал жителей Крыма держаться подальше от военных объектов и сообщать о них ВСУ.

Война в Украине продолжается уже 189-й день. "Страна" следит за происходящим 31 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 188-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что третий армейский корпус РФ перебрасывают под Харьков и Запорожье. То есть, видимо, наступательные действия Россия намерена усиливать именно там. Западные СМИ написали, что РФ уже получила иранские беспилотники для войны в Украине. Что касается наступления ВСУ на юге, официальные лица не комментировали ход боев, сообщалось лишь, что они продолжаются. Глава ОП Ермак заявил о "новом этапе войны" и призвал Запад предпринять новые шаги по укреплению безопасности Украины.

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