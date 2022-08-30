Во вторник, 30 августа, в Дружковке Донецкой области под обстрел попало здание 45-ой государственной пожарно-спасательной части.

Об этом сообщает ГосЧС.

В результате обстрела, который произошел в первой половине дня, повреждено здание части и служебный автомобиль. Личный состав подразделения на пострадал.

Ранее мы сообщали, что в соседнем Славянске россияне обстреляли базу эвакуационного отряда Красного Креста.

Война в Украине продолжается уже 188-й день. "Страна" следит за событиями 30 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 187-го дня войны. Главным событием дня стали сигналы по официальным каналам о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. О прорыве первой линии обороны россиян сначала сообщила опергруппировка "Каховка", позже информацию подтвердили в пресс-центре Сил обороны юга. А назначенные РФ "власти" Энергодара заявили, что в результате артиллерийского обстрела пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, в котором хранится ядерное топливо.

"Страна" подробно анализировала, что происходит на юге Украины и какая есть информация о контрнаступлении ВСУ.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о ситуации на фронте и событиях вокруг Украины.