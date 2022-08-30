Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул прокомментировал информацию о вечерних прилетах в город, косвенно подтвердив их.

Об этом Александр Вилкул написал в своем Telegram-канале.

"Я не буду давать сейчас детальную информацию, чтобы не помогать врагу", – говорится в сообщении.

При этом, по словам Вилкула, в Кривом Роге "все нормально".

"Все панические сообщения в сетях о пожарах, скопления машин скорой помощи не соответствуют действительности", – добавил он.

Напомним, в начале августа глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил, что россияне накапливают военную технику и солдат на Криворожском направлении. По словам Вилкула, вместе с накоплением группировки российских войск в последнее время увеличились и вражеские обстрелы.

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