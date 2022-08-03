Александр Вилкул, глава военной администрации Кривого Рога, в комментарии "Стране" подтвердил, что россияне накапливают военную технику и солдат на Криворожском направлении.

О том, что россияне собрали на юге около 30 БТГ с целью наступления на Кривой Рог и Николаев, на днях заявлял советник главы ОПУ Алексей Арестович.

По словам Вилкула, вместе с накоплением группировки российских войск в последнее время увеличились и вражеские обстрелы.

"Враг увеличивает и усиливает свою группировку на Криворожском направлении, мы фиксируем накопление живой силы и техники. Также за последнюю неделю усилились обстрелы по линии соприкосновения. Это и РСЗО, и ствольная артиллерия, и минометы, и танки, и применение боевой авиации", - рассказал Вилкул "Стране".

На прямой вопрос, готовятся ли россияне к наступлению на Кривой Рог, Вилкул ответил: "У нас построена глубоко эшелонированная оборона и мы готовы к любому варианту развития событий". Кроме того, глава Криворожской ВГА сообщил "Стране", что постоянно проводится эвакуация фронтовых и прифронтовых громад. В большинстве населенных пунктов возле линии соприкосновения, по словам Александра Викула, на данный момент осталось 20-30% населения.

"Линия фронта - в 50 км от Кривого Рога. Из громад ближе к линии соприкосновения эвакуация происходит постоянно. Что касается Кривого Рога, наш город длиной 120 км, и мы еще в начале войны проводили внутреннюю эвакуацию из южных в северные районы города. Если будет необходимо, мы снова будем это делать. Пока такой необходимости нет", - рассказал Александр Вилкул.

Напомним, ранее и в Генштабе заявили, что войска РФ усиливают группировку на Криворожском направлении.