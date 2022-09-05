Российские войска ударили "Ураганами" по Днепропетровщине. Погибла пожилая женщина, трое раненых
В понедельник, 5 сентября, российские войска обстреляли из "Ураганов" Днепропетровскую область.
Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
В результате обстрела Апостолово в Криворожском районе области погибла пожилая женщина, трое человек получили ранения.
Кроме того, Резниченко написал, что после повреждения газопровода в области возник пожар, который был оперативно ликвидирован сотрудниками пожарной службы.
Ранее мы писали, что ночью 5 сентября под российским огнем в очередной раз оказался Никопольский район Днепропетровской области. Его дважды обстреляли из тяжелой артиллерии.
Война в Украине продолжается уже 194-й день. "Страна" следит за происходящим 5 сентября в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 193-го дня войны. Судя по информации из разных источников - украинская армия продвинулась в районе Высокополья на севере Херсонской области. Также нацгвардейцы записали видео из села Озерное Донецкой области, заявив о его освобождении.
Тем временем в Миноборны сообщили, что с 1 октября военнообязанным украинкам, которые станут на воинский учет, будет запрещен выезд за пределы страны. Для них будут действовать те же ограничения, что и для военнообязанных мужчин.
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