В понедельник, 5 сентября, российские войска обстреляли из "Ураганов" Днепропетровскую область.

Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

В результате обстрела Апостолово в Криворожском районе области погибла пожилая женщина, трое человек получили ранения.

Кроме того, Резниченко написал, что после повреждения газопровода в области возник пожар, который был оперативно ликвидирован сотрудниками пожарной службы.

Ранее мы писали, что ночью 5 сентября под российским огнем в очередной раз оказался Никопольский район Днепропетровской области. Его дважды обстреляли из тяжелой артиллерии.

Война в Украине продолжается уже 194-й день. "Страна" следит за происходящим 5 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 193-го дня войны. Судя по информации из разных источников - украинская армия продвинулась в районе Высокополья на севере Херсонской области. Также нацгвардейцы записали видео из села Озерное Донецкой области, заявив о его освобождении.

Тем временем в Миноборны сообщили, что с 1 октября военнообязанным украинкам, которые станут на воинский учет, будет запрещен выезд за пределы страны. Для них будут действовать те же ограничения, что и для военнообязанных мужчин.

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