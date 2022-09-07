Вице-премьер-министр Ирина Верещук обратилась к жителям районов, прилегающих к ЗАЭС, с призывом эвакуироваться.

"Эвакуируйтесь! Найдите способ перебраться на подконтрольную территорию. Мы вас ждем и поможем", — написала она в своем Телеграм-канале 7 сентября.

Хотя обращение было адресовано жителям неконтролируемых Украиной территорий, оно вызвало панику в подконтрольном Никопольском районе Днепропетровской области.

"Многие жители Никопольского района, прочитав эту новость, решили, что это касается именно их", – сообщил глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко в своем Телеграм-канале. Он уточнил, что их района этот призыв не касается.

"Относительно объявления эвакуации на территории Никопольского района - пока оснований для этого нет. Однако текущая проверка готовности к таким мерам осуществляется", – объяснил Евтушенко.

Ранее Верещук сообщала, что Украина требует от России предоставить гуманитарный коридор для эвакуации людей из района Запорожской АЭС. По ее словам, Россия официально отказывается предоставлять такие коридоры, однако Украина не прекратит попыток помочь людям покинуть опасный район.

Также она заверяла, что сотрудникам захваченной Запорожской АЭС не грозит ответственность за коллаборационизм.