В Нью-Йорке началось заседание Совета Безопасности ООН, которое инициировала Россия из-за обстрелов Запорожской АЭС.

На заседании выступили генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Гутерриш призвал Украину и Россию пообещать не вести боевых действий в направлении Запорожской АЭС и с территории станции.

"В качестве первого шага российские и украинские силы должны взять на себя обязательство не вести никаких военных действий в направлении станции или с территории АЭС. Запорожский объект и его окрестности не должны быть целью или площадкой для военных операций", - сказал Гутерриш.

Гросси заявил, что атаки на Запорожскую АЭС продолжаются. По его словам, он сам убедился в ударах по АЭС, намеренных или специальных.

Гросси назвал такую ситуацию неприемлемой, подчеркнув, что все системы станции должны полностью функционировать.

Как писала "Страна", 6 сентября МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам миссии на ЗАЭС.

Мы приводили ключевые тезисы из этого документа. В частности, авторы призвали договориться о "защитной зоне" вокруг станции, чтобы ее не повреждали во время боевых действий. В агентстве выразили готовность немедленно начать консультации о ее создании.