"Страна" публикует подробности отчета Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о визите на Запорожскую АЭС.

52-страничный документ был опубликован сегодня.

Во-первых, в МАГАТЭ призвали договориться о "защитной зоне" вокруг станции, чтобы ее не повреждали во время боевых действий. В агентстве готовы немедленно начать консультации о ее создании.

"Нужна договоренность всех сторон на создание защитной зоны вокруг ЗАЭС во избежание повреждений", - говорится в отчете.

Во-вторых, в организации сообщили, что не миссия нашла никаких признаков, которые бы "вызвали беспокойство по поводу распространения ядерного топлива".

В-третьих, члены инспекции заявили о присутствии российских военных и их техники на территории станции, в том числе нескольких грузовиков на первом этаже турбинных залов 1-го и 2-го энергоблоков.

В-четвертых, отмечается важность постоянного присутствия представителей МАГАТЭ на ЗАЭС. Это должно помочь стабилизировать ситуацию на станции "во время военного конфликта" и позволит получать быструю и надежную информацию.

Кроме того, в отчете перечислены объекты и сооружения, поврежденные на ЗАЭС в результате обстрелов:

цистерны со смазочным маслом для турбин;

крыши нескольких зданий, в том числе гараж, где находятся автомобили для перевозки отработанного топлива;

здание, в котором хранится свежее ядерное топливо и твёрдое отработанное топливо;

здание, где расположены аварийные системы для физической защиты станции;

контейнер, в котором находится система мониторинга уровня радиации (расположен около сухого хранилища отработанного топлива);

новое здание учебного комплекса.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что стал свидетелем обстрелов ЗАЭС во время своего визита на станцию.

Как писала "Страна", Украина может объявить обязательную эвакуацию с территорий вокруг Запорожской АЭС, поскольку ситуация на станции становится более напряженной.