Выводы МАГАТЭ по ЗАЭС, разговор с Джонсоном и ответ за удар по Кривому Рогу. Новое видеообращение Зеленского
В пятницу, 5 сентября, президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное видеообращение к украинцам. Основное в вечернем обращении Зеленского:
- Сообщил, что завтра будут выводы МАГАТЭ по итогам поездки миссии на Запорожскую АЭС. Надеется, что они будут объективными.
- Рассказал о своем разговоре с Борисом Джонсоном, который уходит в отставку. Сказал, что с нетерпением ждет работы с новым премьером Лиз Трасс.
- Сообщил о полуторачасовом разговоре с президентом Франции - много говорили о Запорожской АЭС и военной помощи.
- Пообещал ответ россиянам за сегодняшний удар по Кривому Рогу.
Война в Украине продолжается уже 194-й день. "Страна" следит за происходящим 5 сентября в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 193-го дня войны. Судя по информации из разных источников - украинская армия продвинулась в районе Высокополья на севере Херсонской области. Также нацгвардейцы записали видео из села Озерное Донецкой области, заявив о его освобождении.
Тем временем в Миноборны сообщили, что с 1 октября военнообязанным украинкам, которые станут на воинский учет, будет запрещен выезд за пределы страны. Для них будут действовать те же ограничения, что и для военнообязанных мужчин.
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