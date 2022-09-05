В пятницу, 5 сентября, президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное видеообращение к украинцам. Основное в вечернем обращении Зеленского:

Сообщил, что завтра будут выводы МАГАТЭ по итогам поездки миссии на Запорожскую АЭС. Надеется, что они будут объективными. Рассказал о своем разговоре с Борисом Джонсоном, который уходит в отставку. Сказал, что с нетерпением ждет работы с новым премьером Лиз Трасс. Сообщил о полуторачасовом разговоре с президентом Франции - много говорили о Запорожской АЭС и военной помощи. Пообещал ответ россиянам за сегодняшний удар по Кривому Рогу.

Война в Украине продолжается уже 194-й день. "Страна" следит за происходящим 5 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 193-го дня войны. Судя по информации из разных источников - украинская армия продвинулась в районе Высокополья на севере Херсонской области. Также нацгвардейцы записали видео из села Озерное Донецкой области, заявив о его освобождении.

Тем временем в Миноборны сообщили, что с 1 октября военнообязанным украинкам, которые станут на воинский учет, будет запрещен выезд за пределы страны. Для них будут действовать те же ограничения, что и для военнообязанных мужчин.

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