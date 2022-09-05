Президент Владимир Зеленский позвонил Борису Джонсону после избрания нового премьер-министра Великобритании и поблагодарил за поддержку Украины. Также он сообщил, что ждет продолжения сотрудничества с ним "в новом статусе".

Об этом Зеленский написал в Twitter.



"Провел итоговый разговор с Борисом Джонсоном в его нынешнем статусе. От имени всего украинского народа поблагодарил за личную смелость, принципиальность и выдающийся вклад в противодействие агрессии РФ. С нетерпением жду сотрудничества с большим другом Украины в новом статусе", - говорится в сообщении президента.

Фразу о "новом статусе" Зеленский не расшифровал.

Напомним, новым премьер-министром Великобритании станет министр иностранных дел Лиз Трасс. По итогам партийного голосования она избрана лидером правящей Консервативной партии. В предвыборной гонке Лиз Трасс обогнала экс-канцлера казначейства Риши Сунака. Она получила чуть более 81 тыс. голосов против чуть более 60 тыс. за Сунака.

Ранее мы писали, что, по словам Бориса Джонсона, британское правительство будет поддерживать Украину и после его отставки "так долго, как потребуется". Кроме того, эксперты считают, что отставка Джонсона мало повлияет на отношение Лондона к Украине и вообще на внешнюю политику Британии.