Главный кот Даунинг-стрит Ларри уже вышел встречать будущего премьер-министра Лиз Трасс. Соответствующее видео появилось в сети.

Ларри - кот, служащий главным мышеловом в резиденции британских премьеров на Даунинг-стрит, 10. Он попал на Даунинг-стрит из лондонского приюта для животных "Баттерси", а в 2011 году стал звездой соцсетей и получил официальную должность.

Сегодня были озвучены результаты партийнго голосования, согласно которым новым премьером Британии станет Лиз Трасс. Ее избрали лидером Консервативной партии. В предвыборной гонке Трасс обогнала экс-канцлера казначейства Риши Сунака, получив чуть более 81 тыс. голосов против чуть более 60 тыс. за Сунака.

Sky News предполагает, что Борис Джонсон передаст Трасс полномочия главы правительства не раньше завтрашнего дня.

Во вторник королева примет их обоих в шотландском замке Балморал и, судя по всему, поручит Трасс сформировать правительство от ее имени.

Напомним, что Джонсон был вынужден был покинуть пост на фоне скандала, когда один из назначенцев на высокий пост от Консервативной партии был заподозрен в домогательствах.