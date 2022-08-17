На Закарпатье 12-летний школьник из пневматического ружья жестоко расстреливал кота. Видео, которое публикуют телеграм-каналы, возмутило пользователей сети и вызвало широкий резонанс.

Как заявили в полиции Закарпатской области, личность живодера уже установили и привлекли его родителей к ответственности.

Впрочем, за расстрел животного родителям маленького живодера наступила лишь административная ответственность. "С семьей и дальше будет работать ювенальная полиция, для того, чтобы не допустить подобных случаев в будущем", - заверили в полиции.

Кроме этого, в ходе проверки будет устанавливаться, каким образом в руки 12-летнего подростка попало пневматическое ружье. Этому факту будет дана отдельная правовая оценка.

Жестокое обращение с животными фиксируют по всей Украине. Как писала "Страна", в июле мужчина в военной форме расстрелял собаку со щенками на автозаправке в Днепре. По словам главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, мужчину планировали задержать по пути в Бахмут и передать военной службе правопорядка, которая определит, как быть с убийцей животного. По словам Резниченко, военный должен понести наказание за такой невоенный поступок.

Также мы писали, как в Николаеве живодер застрелил собаку посреди оживленного рынка.

В Черновцах 6-летняя дочь грумера жестоко убила соседского йорка.

В Киеве мужчину судят за убийство собаки, которую он выбросил из окна 12 этажа на глазах у своей семьи.