В Черновцах шестилетняя девочка убила йоркширского терьера. Соответствующее видео публикует Telegram-канал "Хорошие Черновцы".

Как утверждается, дочка известного местного грумера (парикмахер для животных) в отсутствие соседки проникла на ее террасу, где играли две собаки.

Ребенок принялся бить о пол одной из них, а потом потоптался по животному ногами. Пытки продолжались около 20 минут.

Терьер умер до прихода хозяйки.

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Позже стало известно, что инцидент произошел еще весной, а именно 29 марта. Родителям девочки грозила админответственность и штраф в 1700 грн. Но этого удалось избежать, поскольку во время рассмотрения судом (29 июня) уже прошло три месяца с момента совершения преступления.

Как писала "Страна", в июле мужчина в военной форме расстрелял собаку со щенками на автозаправке в Днепре. По словам главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, мужчину планировали задержать по пути в Бахмут и передать военной службе правопорядка, которая определит, как быть с убийцей животного. По словам Резниченко, военный должен понести наказание за такой невоенный поступок.

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