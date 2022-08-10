В Киеве патрульные полицейские вызволили собаку из плена.

Об этом сообщается на Ютуб-канале полиции.

9 августа на линию 102 поступили информация о жалобном поскуливании животного из автомобиля на проспекте Юрия Гагарина. Инспекторы Александр Шевченко и Сергей Малый обследовали машину и под капотом обнаружили собаку.

Поскольку из-под днища авто не удавалось достать животное, патрульные с помощью информационных баз установили владельца транспортного средства и попросили у него помощи.

Тот открыл капот, и инспекторы осторожно освободили из плена собаку. По виду это оказалась такса или ее помесь. Позвонившая в полицию женщина забрала животное и пообещала найти хозяев.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Сумах патрульная полицейская спасла от голодной смерти лабрадора. Хозяева едва не заморили собаку голодом.

Также мы сообщали, что в Киевской области неизвестный выбросил собаку в мешке умирать на водоеме. Несчастного пса вытащили спасатели.