МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам миссии на ЗАЭС. Фото: из открытых источников

МАГАТЭ во вторник, 6 сентября, опубликовало отчет по итогам миссии на Запорожскую АЭС

В нем заявляется о "настоятельной необходимости во временных мерах по предотвращению ядерной аварии, вызванной физическим ущербом, причиненным военными средствами" ЗАЭС.

"Нужна договоренность всех сторон на создание защитной зоны вокруг ЗАЭС во избежание повреждений", - говорится в отчете миссии по итогу визита на станцию.

Там также заявляют, что обстрелы станции и ее окрестностей нужно прекратить для поддержания физической целостности АЭС.

"МАГАТЭ рекомендует эксплуатировать систему физической защиты в соответствии с проектом и лицензией, а также обеспечить непрерывное функционирование систем безопасности и работоспособность систем и оборудования на ЗАЭС. Это требует удаления транспортных средств из зон, которые могут помешать работе систем безопасности и оборудования", - говорится в отчете. 

Напомним, ранее глава МАГАТЭ заявлял, что стал свидетелем обстрелов ЗАЭС во время своего визита на станцию.

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