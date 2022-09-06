МАГАТЭ во вторник, 6 сентября, опубликовало отчет по итогам миссии на Запорожскую АЭС.

В нем заявляется о "настоятельной необходимости во временных мерах по предотвращению ядерной аварии, вызванной физическим ущербом, причиненным военными средствами" ЗАЭС.

"Нужна договоренность всех сторон на создание защитной зоны вокруг ЗАЭС во избежание повреждений", - говорится в отчете миссии по итогу визита на станцию.

Там также заявляют, что обстрелы станции и ее окрестностей нужно прекратить для поддержания физической целостности АЭС.

"МАГАТЭ рекомендует эксплуатировать систему физической защиты в соответствии с проектом и лицензией, а также обеспечить непрерывное функционирование систем безопасности и работоспособность систем и оборудования на ЗАЭС. Это требует удаления транспортных средств из зон, которые могут помешать работе систем безопасности и оборудования", - говорится в отчете.

Напомним, ранее глава МАГАТЭ заявлял, что стал свидетелем обстрелов ЗАЭС во время своего визита на станцию.

Ранее мы писали, что с территорий вокруг Запорожской АЭС могут объявить обязательную эвакуацию, поскольку ситуация на станции становится более напряженной.

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