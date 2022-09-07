Жителей населенных пунктов, расположенных вблизи захваченной Запорожской АЭС призывают эвакуироваться. Поскольку россияне игнорируют любые гуманитарные коридоры, граждан просят самостоятельно найти способ покинуть эти территории.

Об этом написала вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в Telegram.

"Россияне держат в заложниках не только персонал станции. В заложниках и жители временно оккупированных территорий, прилегающих к ЗАЭС. Десятки тысяч человек. Минреинтеграции запросило гуманитарный коридор для эвакуации гражданского населения со временно оккупированных территорий, прилегающих к атомной электростанции. В ответ – циничное молчание", - говорится в сообщении Верещук.

Она призвала местных жителей эвакуироваться.

"Обращаюсь к жителям временно неподконтрольных правительству Украины районов, прилегающих к ЗАЭС: эвакуируйтесь! Найдите способ перебраться на подконтрольную территорию. Мы вас ждем и поможем", - написала Верещук.

Также она рекомендовала обращаться на горячие линии Минреинтеграции: 1548 или +38(096) 078 84 33 (круглосуточная линия для звонков и сообщений через мобильные приложения WhatsApp/Telegram/Viber в случае отсутствия мобильной связи).

Ранее Ирина Верещук заявила, что Украина требует от России предоставить гуманитарный коридор для эвакуации людей из района Запорожской АЭС. По ее словам, Россия официально отказывается предоставлять такие коридоры, однако Украина не прекратит попыток помочь людям покинуть опасный район.

По словам Верещук, сотрудникам захваченной Запорожской АЭС не грозит ответственность за коллаборационизм.

Тем временем война в Украине продолжается уже 196-й день. "Страна" следит за происходящим 7 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 195-го дня войны. В Донецкой области вчера были отбиты попытки наступления российских войск на Бахмутском и Авдеевском направлении. В Харьковской области по неофициальным данным началось наступления ВСУ на город Балаклея.

В Запорожской области были новые обстрелы Энергодара, из-за которых город несколько часов сидел без света и воды. Параллельно МАГАТЭ опубликовало доклад о ситуации на Запорожской АЭС. Инспекторы говорят о повреждении хранилища отработанного и свежего ядерного топлива. В Херсонской области помимо Высокополья ВСУ также взяли соседнее село Ольгино.

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