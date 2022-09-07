Вице-премьер-министр Ирина Верещук возглавит Координационный штаб по вопросам деоккупированных территорий.

Такое решение сегодня приняло правительство, сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в Facebook.

По инициативе президента Украины на правительственном совещании премьер-министр Денис Шмыгаль поручил создать Координационный штаб по вопросам деоккупированных территорий. Председателем штаба предложено назначить вице-премьера Ирину Верещук.

Основная задача Координационного штаба – восстановление территорий, которые освобождают ВСУ, восстановление государственной и гражданской инфраструктуры, нормализация их жизнеобеспечения.

"Что после себя оставляет враг на деоккупированных территориях, Украина уже увидела. Это уничтоженные социальная и коммунальная инфраструктуры, разрушенное жилье, сожженные и ограбленные предприятия, подвалы, превратившиеся в застенки. Мы будем возвращать эти земли к жизни. Цель – дальнейшая реинтеграция таких районов", – прокомментировала решение правительства вице-премьер.

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