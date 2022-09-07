Народный депутат от партии "Голос" и член переговорной группы с РФ Рустем Умеров стал новым главой Фонда госимущества. За его кандидатуру проголосовали 282 народных депутата.

Об этом сообщил замглавы налогового комитета Ярослав Железняк.

Голосование по фракциям:

Слуга народа - 198

Евросолидарность- 2

Батькивщина - 1

Платформа за жизнь и мир - 17

За будущее - 9

Голос - 13

Доверие - 16

Восстановление Украины - 14

Внефракционные - 12

Накануне издание Der Spiegel представило Умерова как "координатора по вооружениям", который "ведет переговоры о новых поставках вооружений в Берлине".

Умеров родился в 1982 году в городе Булунгур Самаркандской области (Узбекистан), в семье выходцев из украинской Алушты. Начинал свою карьеру в компании lifecell, занимая разные руководящие должности с 2004 по 2010 годы. В 2010-2011 годах работал в ICG Investments, а в 2011-2013 – в iCapital.

Был соучредителем международной организации Bizin Qirim и ОО "Землячество крымских татар", а также Крымской международной бизнес-ассоциации и "Фонда развития Крыма". В 2013 году основал фонд ASTEM Foundation и работал управляющим директором международной инвестиционной компании ASTEM, с 2014 года – соучредитель благотворительного фонда "Эвкаф", а в 2016 году оказал помощь в создании Фонда культурного наследия.

В 2019 году был избран в Верховную Раду от партии "Голос" и стал членом одноименной фракции. В парламенте занимал пост секретаря комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

В августе 2021 года указом президента награжден орденом "За заслуги" ІІІ степени.

В 2022 года стал членом украинской делегации на переговорах с Россией.

Напомним, в 2021 году Дмитрий Сенниченко сообщил, что уходит в отставку с должности председателя ФГИ. В феврале 2022-го Верховная Рада приняла постановление о его увольнении.

После этого и. о. руководителя ФГИ назначили Ольгу Батову, которая занимала должность первого заместителя главы фонда. В конце июля она также подала в отставку, но официально до сих пор остается руководителем.

Источники "Страны" сообщали, что кандидатуру Умерова активно лоббировал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Вчера на заседании фракции "Слуга народа" Умерова представили в качестве кандидата на должность главы ФГИ. На этой встрече Умеров рассказал о своем видении работы на этой должности и ответил на вопросы нардепов.