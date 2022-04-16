Роман Абрамович действительно был отравлен 3 марта в Киеве. Но, скорее всего, целью этой акции был не он, а народный депутат Рустем Умеров, предполагает лидер крымских татар Мустафа Джемилев.

Об этом Джемилев заявил в интервью радио "Крым. Реалии".

"3 марта он вместе с Рустемом Умеровым народным депутатом и членом международной переговорной группы, и со своим помощником Денисом приехали в Киев. И зашли в мой офис в Киеве. И сразу почувствовали себя плохо: слезы, ломота, боль в голове. Поняли: что-то тут не то, быстро выехали в Анкару. Там сказали, что это действительно химическое отравление, а именно какое вещество, пока еще выясняют. О том, что Абрамович собирался приехать сюда, практически никто не знал. Все было в секрете", - говорит Джемилев.

Напомним, Абрамович с начала войны выступает в качестве посредника в переговорах между Украиной и Россией. Ранее СМИ писали об отравлении Абрамовича и украинских переговорщиков с Россией. На Банковой это не подтвердили.

Между тем разведка США считает, что Абрамовича не отравили в Киеве. Недомогание произошло из-за факторов окружающей среды.

В то же время в Кремле назвали информационной диверсией появившиеся в западных СМИ статьи об отравлении российского бизнесмена Романа Абрамовича.

Тем временем война в Украине продолжается уже 52-й день. "Страна" следит за событиями 16 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 51-й день войны. Наступление, которого все ожидают на востоке или юге Украины, пока не началось. Наиболее интенсивные бои продолжаются в Мариуполе. Не утихают обстрелы в Луганской и Донецкой области, в Харькове. Ночью пострадала Полтавская область. Были слышны взрывы во Львове.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 51-го дня войны в Украине.